Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что проект указа президента об увеличении ежемесячных выплат для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы направлен на согласование, сообщается на сайте министерства.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости повышения выплат до 10 тысяч рублей семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Он отметил, что доходы российских семей должны расти, а налоги снижаться в зависимости от количества детей.

Топилин уточнил, что речь идет о повышении выплат с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей.

Новые суммы начнут выдавать с 1 июля этого года.

Дополнительные расходы ПФР на эти цели до конца года составят 13,5 миллиарда рублей.

Право на эту выплату имеют неработающие родители, опекуны и попечители детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы.

В среднем на получение повышенного пособия могут рассчитывать около 470 тысяч человек.