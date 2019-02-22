Порошенко назвал Путина и россиян "убийцами украинцев"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что россияне и их президент являются "убийцами украинцев". Кадры мини-интервью обсудили в программе "60 минут" на канале "Россия 1".

Порошенко шел по коридору здания ООН, когда к нему подошел российский журналист, чтобы поинтересоваться судьбой руководителя сайта РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, который уже девять месяцев находится в СИЗО.

Президент Украины ответил: "24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы – агрессор, вы – нарушитель международного права. И вы, и ваш лидер – убийцы украинцев. Запомните это".

Вышинского задержали в Киеве 15 мая прошлого года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Городской суд Херсона отправил журналиста под стражу.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с арестом журналиста за его профессиональную деятельность беспрецедентным случаем. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он планирует держать дело на контроле и принимать все меры, чтобы добиться его освобождения.