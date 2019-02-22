В Волгограде детский врач Михаил Верулашвили сел на 10 лет за попытку обменять в сети спайс на другой наркотик, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Суд приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима 27-летнего детского врача-травматолога.

Отмечается, что такое наказание врач получил за сбыт крупной партии наркотиков. Речь идет 2,48 граммах спайса.

В марте 2018 года медик приобрел спайс для личного употребления. Приняв часть наркотической смеси, Верулашвили решил обменять оставшееся на другой вид наркотика.

В интернете он нашел желающего и договорился с ним о сделке. 20 марта 2018 года врача задержали с поличным. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".