Надежду Куликову, обвиняемую в попытке убийства своего ребенка с особой жестокостью в московском парке "Лосиный остров", арестовали на два месяца, сообщает Life shot.

В Преображенском суде Москвы решился вопрос об аресте Надежды Куликовой. По версии следствия, 18 февраля она вывезла шестилетнего сына в лес, надела ему мешок на голову, перевязала скотчем и оставила. Мальчик чудом смог выйти к людям.

Ранее женщина рассказала, что сделала это в воспитательных целях. По ее словам, она привезла сына в парк "Лосиный остров". Там она достала мешок, надела сыну на голову и залепила скотчем. Она подчеркнула, что не хотела душить сына и готова была все это прекратить, но мальчик убежал.

Сначала она решила искать его сама, так как обращаться в полицию испугалась. Она не смогла бы объяснить, откуда у ребенка на голове залепленный скотчем пакет. Но после того как она проплутала всю ночь, то решила обратиться в полицию.

Мальчика утром нашли автолюбители. Один из них срезал ножом мешок и передал мальчика полиции.

"Я ехал по МКАДу, смотрю, идет мешок с ногами. Сначала было непонятно, что это ребенок. Я остановился, сдал назад, вышел из машины. Говорю ему: "Стой!" А он мне кричит: "Помогите мне!", – рассказал водитель.