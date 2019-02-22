Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что космический корабль "Федерация" переименуют, пишет РБК.

"Корабль раньше назывался "Федерация". Теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем", — отметил Рогозин.

Ожидается, что новый космический корабль "с мужским именем" станет доставлять грузы и космонавтов на Луну.

Впрочем, многоразовый пилотируемый космический корабль пока еще не появился на свет. Работу над ним с 2009 года ведет ракетно-космическая корпорация "Энергия". Он должен сменить "Союзы" и "Прогрессы".

Ранее Рогозин заявил, что в подготовке документов с планами по освоению Луны, которые передадут президенту и правительству, не будет никаких фантазий.