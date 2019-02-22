Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к японскому министру Мицухиро Миякоси с просьбой объяснить его нежелание вносить изменения в спорные формулировки в отношении Курил, сообщает РИА "Новости".

В ведомстве обратили внимание на выражения про "исконные территории" Японии и "незаконную оккупацию" Россией.

"Министр по делам Окинавы и северных территорий господин Миякоси считает, что вносить изменения в формулировки "исконные территории" Японии и "незаконная оккупация" Россией, используемые японской стороной в некоторых официальных документах в отношении этих островов, нет необходимости", — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что информационный повод дает именно японская сторона, в то время как российская сторона никаких инфоповодов для уточнения позиции по переговорам не давала.

"В данном случае было бы неплохо им и прокомментировать, как такие заявления укладываются в русло намеченного японским руководством плана к скорейшему урегулированию данного вопроса", — отметила Захарова.