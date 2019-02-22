Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой до 12 апреля представить предложения о совершенствовании контроля качества еды и воды, сообщается на сайте правительства.

Голикова представит предложения о внесении в законодательство изменений, предполагающих совершенствование контроля качества продуктов и питьевой воды и о наделении Роспотребнадзора полномочиями по контролю за качеством этой продукции.

Поручение дано по итогам встречи с членами Совфеда. Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко попросила Медведева назначить ведомство, ответственное за качество бутилированной питьевой воды.

Ранее президент России Владимир Путин дал ряд поручений по повышению качества питьевой воды. Кабмину поручено до 1 августа обеспечить создание механизма оценки рисков влияния химикобиологических характеристик питьевой воды на здоровье россиян с учетом рекомендаций ВОЗ.