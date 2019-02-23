Ученые из Нидерландов провели исследования и установили, что растворенные в воде лекарства находятся почти во всех реках и озерах Земли, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Environmental Research Letters.

"Столь высокие концентрации антибиотика могут убивать микробов, живущих в природных водоемах, что будет нарушать цепи питания. Вдобавок они могут мешать работе сточных сооружений, где микробы применяются для очистки воды", — рассказал ученый Рик Олденкамп из университета Неймегена.

В сточных водах крупных городов Европы и Америки с каждым годом увеличивается концентрация различных лекарств и наркотических средств, убивающих планктон, а также вызывающих аномалии в поведении рыб и других водных животных.

Люди по всему миру избавляются от лекарств и наркотиков, выбрасывая их в туалет. Из канализации препараты попадают в озера и реки.

Ученые установили, что в воде находится наиболее высокая концентрация двух лекарств: антибиотика ципрофлоксацина и средства от эпилепсии карбамазепина.

Исследователи определили, что наибольшую опасность для окружающей среды представляет антибиотик, убивающий флору и фауну водоемов.

Экологи уверены, что свободный оборот антибиотиков следует ограничить или вообще запретить, так как люди покупают лекарство для самолечения или используют на фермах для лечения скота. Безрецептурная продажа антибиотиков является одной из главных причин попадания лекарств в воду, отмечают исследователи.