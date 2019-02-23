Член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что решить проблему с медицинскими кадрами в сельской местности могли бы помочь жилищные сертификаты для молодых специалистов, пишет "Парламентская газета".

"Для того чтобы привлечь медработников, надо подумать о жилищных сертификатах для молодых специалистов. Что касается северных территорий, то здесь вообще нужен индивидуальный подход: привлечь людей на Север и, например, в Краснодарский край — вещи абсолютно разные. Все-таки жить на Севере нередко обозначает жить на территориях, где надо топить печь, где до ближайшего райцентра сто километров", — отметила Соломатина.

По ее словам, в ходе региональной недели она планирует посетить север Томской области и еще раз обсудить с представителями местной администрации и медработниками, как они видят решение проблемы с привлечением кадров.

"После этого мы еще раз проанализируем предложенные варианты с коллегами в комитете. И я буду предлагать какие-то законодательные решения", — заключила Соломатина.