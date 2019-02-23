Министр обороны Сергей Шойгу награжден почетной грамотой Госдумы за большой вклад в укрепление обороноспособности страны, сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что такое решение было принято Советом Государственной Думы.

Сергей Шойгу — генерал армии, Герой РФ, министр обороны России с 2012 года.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. В этот день по приказу Шойгу пройдут праздничные салюты в городах-героях России, а также в городах, где размещаются штабы военных округов, общевойсковых армий, флотов, .