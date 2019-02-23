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Объем теневой экономики России оценили в 20,7 трлн рублей

, ИА "Амител"
Серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также выплата серых зарплат
Фиктивную внешнеэкономическую деятельность используют для вывода денег за рубеж / Фото: finobzor.ru

Фиктивную внешнеэкономическую деятельность используют для вывода денег за рубеж / Фото: finobzor.ru

Объем теневой экономики в 2018 году составил порядка 20% от ВВП страны — 20,7 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на проект ежегодной оценки Росфинмониторинга. В прежние годы показатель держался на уровне 28% от ВВП.

Согласно документу, в 2015-2016 годах объем теневой экономики был на уровне 28% от ВВП и составлял 23,4 и 24,3 трлн рублей соответственно, в 2017 году он снизился до 20,5% (18,9 трлн). По предварительной оценке, в 2018 году объем теневой экономики составил 20% от ВВП (20,7 трлн рублей), и эта сумма превышает расходы федерального бюджета на текущий год (18 трлн рублей), в три раза выше годовой выручки "Газпрома" (6,5 трлн за 2017 год), более трети всех денежных доходов россиян за прошлый год (57,5 трлн рублей).

Изменения в статистике связываются с изменением методики Росфинмониторинга, при этом методология оценки в документе не приводится.

Отмечается, что Росфинмониторинг включает в теневую экономику серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, а также выплату серых зарплат.

Также Росфинмониторинг отмечает, что нелегальные экономические агенты активно используют фиктивную внешнеэкономическую деятельность для вывода преступных доходов за рубеж.

"Денежные средства выводятся за рубеж по организованным сложным схемам, с использованием для расслоения и транзита финансовых потоков множества счетов фирм-"однодневок", открытых в различных банках. Перечисления за рубеж преимущественно осуществляются под видом внешнеторговых сделок по поставке товаров или купли-продажи ценных бумаг", — говорится в исследовании.

При этом Росфинмониторинг ссылается на неопубликованные данные Росстата, согласно которым объем теневой экономики составляет порядка 16%. По данным МВФ, в 2015 году уровень теневой экономики в России составил 33,7% от ВВП.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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