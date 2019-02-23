Дело о пытках многодетной матери в полиции вновь пытаются замять в СК

Иркутский СК в четвертый раз вынес постановление о прекращении уголовного дела о пытках многодетной матери Марины Рузаевой в отделе полиции Усольский в 2016 году, сообщает Znak.com со ссылкой на фонд "Общественный вердикт". Подробную историю женщины, которая решила добиться справедливости, можно прочитать по ссылке.

В последний раз расследование было возобновлено в декабре 2017 года. Также было возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении следователя, который занимался расследованием пыток.

По информации правозащитников, следователь по особо важным делам следственного управления СК не нашел события преступления и вины полицейских.

Рузаева рассказала, что в январе 2016 года к ней домой пришли полицейские и попросили ее проехать в отдел, чтобы посмотреть фотографии подозреваемых в убийстве ее соседа.

По словам женщины, сотрудники в отделе стали пытать ее, требуя, чтобы она "все рассказала". На голову надевали пакет, руки за спиной сковывали наручниками, применяли электрошокер, вспоминает Рузаева.

Женщина обратилась в больницу, медики зафиксировали множество ушибов и ожогов.