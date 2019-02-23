Алтайский Росреестр на прошедшей в пятницу, 22 февраля, коллегии управления подвел итоги работы за 2018 год, пишет Алтайский портал недвижимости.

В сравнении с данными 2017 года, на 30,2% выросло количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, динамику роста продемонстрировала и ипотека всех видов объектов недвижимости, поднявшись на 18,6%. Относительно жилых помещений отмечено незначительное увеличение показателя на 0,75%. Вместе с тем ведомство зафиксировало снижение объемов сделок с земельными участками на 9,4%, а также с машино-местами (более, чем в 2 раза).

Отмечается, что в прошлом году резко возросла численность пользователей электронной регистрацией. Всего в Управление поступило 561712 пакетов документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав. Если сравнивать с предыдущим годом, то прирост оказался несущественным и составил 1,5%. При этом через портал подано 51 652 заявления — этот объем увеличился на 45% по отношению к 2017 году.

Региональному Росреестру также удалось добиться сокращения сроков регистрации. Теперь в среднем это составляет один рабочий день для обращений в электронном виде и пять рабочих дней по заявлениям, поданным через МФЦ.

Одна из главных задач ведомства — организовать предоставление услуг оперативно, качественно, доступно и комфортно для потребителя. В этих целях сотрудники ведомства, как пишет издание, стараются максимально разъяснить процедуру оформления потенциальному собственнику недвижимости.

"Именно поэтому в 2018 году доля решений о приостановлении государственного кадастрового учета сократилась на 5,25%, а доля отказов — на 1%. Доля решений о приостановлении регистрации прав снизилась на 1,7%, доля отказов — на 0,1%. Доля решений о приостановлении прав по единому окну сократилась на 7%, а доля отказов — на 0,2%", — пишет издание.

В 2018 году инспекторами по использованию и охране земель Управления проведено 5894 проверки соблюдения земельного законодательства. По сравнению с 2017 годом количество проверок увеличилось на 22%, выявлено 3660 нарушений земельного законодательства (в 2017 г. — 2896), привлечено к административной ответственности 1643 гражданина (в 2017 г. — 1135), наложено штрафов в сумме 11,6 млн. руб, что на 30% больше показателей предыдущего года.