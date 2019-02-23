Вопрос о том, кто такой идеальный мужчина, какими качествами он обладает и встречается ли в природе, вызывает многочисленные споры. По мнению корреспондента ИА "Амител" Романа Позднякова, идеальный мужчина обязательно наделен силой, разумом и харизмой. А обладать этими качествами может, по сути, любой товарищ мужского пола, который найдет волшебные камни*. В преддверии Дня защитника Отечества Роман отправился на поиски этих камней и полезных советов для настоящих мужчин. И дошел до настоящих чемпионов. Итак, вместе с Романом собираем камни силы, разума и харизмы.

Камень силы

Этим камнем владеет абсолютный чемпион Алтайского края, Красноярского края, Новосибирской области, абсолютный двукратный чемпион Сибирского федерального округа по классическому бодибилдингу, мастер спорта по без экипировочному жиму лежа Дмитрий Тимофеев.

Корр: Здравствуй, Дмитрий! Не сжимай сильно руку. Расскажи, как ты пришел в этот спорт?

Д.Т.: Пришел я в это спорт смешно: мне было около десяти лет, у нас был двор, все были спортивными ребятишками, особенно девчонки. Мы сидели во дворе, и девочка у нас была лыжница, она показывает бицепс и раз – шишечка на руке — а у меня шишечки не оказалось. Я начал заниматься дома, родители купили мне гантели, я сидел перед телевизором на кресле и качал бицепс.

Корр:- Почему до сих пор не бросил спорт?

Д.Т.: Это стало привычкой. С ранних лет я научился отжиматься, качать пресс, в старших классах толкал гири и бегал быстрее всех. После школы я стал третьим по юниорам на всероссийском турнире "Сотвори себя" и глубоко заболел соревновательным бодибилдингом. С 2007 года я практически каждый сезон выступал на разных турнирах и занимал высокие места, выполнил мастера спорта по жиму лежа, пожав 210 килограмм. Параллельно я тренировал людей, сейчас представляю клуб физической культуры – "Record".

Корр: Как по-твоему, идеальный мужчина для женщины — это сильный мужчина?

Д.Т.: Если мужчина дорожит женщиной и хочет быть в её глазах героем-суперменом, он всегда должен держать себя в теле. Приятно, когда ты такой – в хорошей физической форме - идешь по улице под руку со своей девушкой, а на тебя оборачиваются и с завистью смотрят вслед! Представь, как это приятно девушке. Это самый сильный стимулятор и мотивация для каждого мужчины.

Корр: Но как заставить себя ходить в спортивный зал и найти время для этого?

Д.Т.: Если мужчина захочет найти время для своей любимой – он всегда найдет, а остальное это отговорки. Выделить три часа в неделю для занятия спортом всегда можно!

Корр: Можно ли заниматься дома и будет ли от этого результат?

Д.Т.: Заниматься, конечно, можно, но в оздоровительных целях. Делать зарядку, комплекс упражнений, обливаться холодной водой – ты будешь просто "физкультурник", есть такое понятие. Если хочешь прогрессировать нужно увеличение нагрузки. Ты можешь поднимать полторашки с водой, пятерки, утюги и чайники, но до определенного момента. (неплохо выполнить мастера по жиму чайника, подумал я).

Корр: А можно ли заниматься, не меняя жизнь кардинально: не отказываясь от любимых закусок и сериалов на диване?

Д.Т.: Не получится – спорт это жертва. А красота, как всем известно... Если сериал после тренировки в спортзале и легкого диетического ужина, то — пожалуйста.

Корр: Многие боятся, что из-за тренинга будут болеть суставы, спина, правда ли это?

Д.Т.: Начнем с того, с какой целью вы пришли в спортзал. Если вы пришли для того, чтобы поддержать физическую форму, тренер подберет грамотную нагрузку, для здоровья это будет идти в терапевтических целях. Если человек уходит серьезно в соревновательный бодибилдинг или пауэрлифтинг, то здесь, как и в любом виде спорта, есть подводные камни. Есть и травмы, многие страдают суставами, спиной. Риски есть, как и в любом виде спорта.

Корр: Можно ли заниматься железом со своей второй половинкой?

Д.Т.: Не можно, а нужно! Вы должны быть мотивацией друг для друга. Можно поставить совместные цели, планы: "давай сядем на правильное питание, устроим мини соревнования "кто быстрее похудеет", достигнет результата и так далее". Я со своей девушкой хожу тренироваться – когда двое тренируются, приятно смотреть! Жизнь становится ярче! (Можно передавать друг другу дома утюг и чайник, вспомнил я).

Корр: Но как после тяжелого рабочего дня заставить себя идти на тренировку и как сделать, чтобы наступил тот самый понедельник?

Д.Т. (Улыбаясь): Да понятно, что тяжело, устаешь. Но если человек решил заняться собой, то должен выстроить приоритеты: посидит после тяжелой рабочей недели с друзьями в кабаке, или пойдет в спортзал и отпашет! Человек должен сам понять, что ему нужно. Если будет, насилие, то человек перегорит – это было на моем опыте не раз. Но если тебе это надо, ты не будешь ждать понедельника! А другой будет всегда искать причину: сегодня не пойду, пойду завтра, завтра наступает и он понимает, что надо съездить к теще и снова откладывает на потом. И вот так человек сам себя обманывает.

Корр: Я не буду спрашивать, как сделать "кубики", но так ли они необходимы?

Д.Т.: Кубики, кубики… Эти кубики как и ягодицы — что за бум? За последние семь лет, я наблюдаю: приходят в спортзал и начинают… Я объясняю, что пресс это такие же мышцы как бицепс, трицепс. Будете качать пресс – вырастет живот. Есть методики, как сделать мышцы пресса, но, как правило, кубики — это общий показатель уровня жира в организме. Спроси тренера, и он расскажет, как заниматься правильно, но культ из кубиков пресса делать не нужно.

Корр: В преддверии дня Защитника Отечества дай рецепт нашим читателям.

Д.Т.: Занимайтесь спортом. Спорт – это тренд в наше время. Я не заставляю гнаться за модой, человек должен в первую очередь осознать, что спорт — это здоровье, это красота. Это душевное здоровье. Приходя в спортзал, человек получает выброс гормонов радости. Научно доказано, человек, который занимается спортом, гораздо счастливей в жизни. Вы будете прекрасным примером для своих детей.

Корр: Мотивационная фраза от Дмитрия?

Д.Т.: Вашей мотивацией должна быть ваша цель!

Корр: Совет тому, кто никогда не занимался.

Д.Т.: Рекомендую выбирать хорошего тренера. Не спортзал красит тренера, а тренер – спортзал. Смотрите, чего он добился сам, пробуйте, проверяйте. Соблюдайте рекомендации. Не за месяц, но за полгода ваше тело может преобразиться. Избавьтесь от вредных привычек и увидите, как ваша жизнь изменится к лучшему.

Корр: Дмитрий, а сможешь ли ты открыть любую банку на кухне?

Д.Т.: Нет, не могу. У меня есть помощник – это открывашка. Это мой напарник на кухне, очень важная вещь, также как и напарник на тренировке. Всем вам спортивного духа, и как говорят у нас, анаболизма! — усмехнулся Дмитрий и поспешил на жимовую скамью.

Камень разума

Этот камень нашелся на доске среди шахматных фигур у члена президиума Федерации шахмат Алтайского края, судьи первой категории, кандидата в мастера спорта, призера чемпионата Алтайского края, чемпиона Барнаульской лиги Александра Долгова.

Корр: Как пришел в этот спорт? — (спросил я у Александра и сыграл – е 4).

Александр Долгов: Отец научил меня играть в пять лет. Затем, еще до того как я пошел в школу, я попал в детский лагерь школы № 120, где обучала тренер по шахматам Шаталова Ирина Денисовна, которая мне сказала: "Детей у меня много, я буду играть без ферзя, и если ты меня обыграешь, то я возьму тебя заниматься", я обыграл её — и начал свой путь.

Корр: Главное достижение?

А.Д.: Помимо личных побед разного уровня, это, конечно же, педагогическая деятельность. Мои ученики – это чемпионы Сибири, всероссийских соревнований, этапов кубка России, мастера и кандидаты.

Корр: Почему не бросил шахматы?

А.Д.: Для меня это и работа и хобби, а главное что успехи учеников очень заряжают!

Корр: Раньше в шахматы играли в каждом дворе, на предприятиях и заводах проводили турниры, а что сейчас можно сказать о популярности шахмат?

А.Д.: В последнее время произошел всплеск, в связи с тем, что наш гроссмейстер играл за звание чемпиона мира (о встрече Сергея Карякина и Магнуса Карлсена) — популярность возрастает. Взрослые понимают, что шахматы развивают логику и мышление – занимаются сами и приводят своих детей. Я сейчас сам веду небольшую группу, где занимаются уже взрослые люди различных профессий.

Корр: В каком возрасте можно начать играть и можно ли тренироваться дома?

А.Д.: В любом возрасте! Самостоятельно заниматься можно, конечно, есть видео-уроки. Но основы должен вкладывать тренер, до какого-то уровня вы дойдете – третий, второй разряд, а дальше вас должен направлять тренер.

Корр: Что дает развитое логическое мышление в жизни?

А.Д.: Мы просчитываем на два шага вперед свои действия, развитие мышления и логики помогают человеку. Более того, подчеркну, что интуиция начитает работать — получается разрешать конфликтные ситуации до того как они произойдут.

Корр: На сколько ходов можешь просчитать?

А.Д.: Смотря какая позиция, ходов на десять надо! Зависит также от самочувствия, от настроя.

Корр: Восьмой чемпион мира Михаил Таль известный в шахматных партиях, как любитель риска и жертв пользовался большой популярностью среди женщин, что привлекает в шахматистах?

А.Д.: Из логики и ума вытекает чувство юмора, женщин привлекает это.

Корр: Можно ли выступать где-то со своей второй половинкой?

А.Д.: Есть такие соревнования семейные — "Игры разума", там играют семьями, можно и с женой и с дочерью.

Корр: Если не шахматы, то что?

А.Д.: Шашки, Го – восточная игра.

Корр: Мотивационная фраза читателям.

А.Д.: Девиз международной шахматной Федерации — "Мы все одна семья".

Корр: Дебютное начало для новичка – что посоветуешь?

А.Д.: е4 – за белых, е5 – за черных, Итальянская партия, Испанская партия, Шотландская – открытые дебюты подойдут начинающему, чтобы понять позицию и бороться за центр.

Корр: Что можно сказать тем, кто только думает про свое развитие?

А.Д.: Никогда не поздно начать играть в шахматы, надо не бояться и решиться!

Камень харизмы

Он оказался у чемпиона Барнаульской лиги КВН в составе команды "Явка обязательна", многократного чемпиона лиги КВН АлтГУ в составе команды факультета журналистики, четверть финалиста премьер лиги КВН, победителя проекта "Не спать" на канале ТНТ, полуфиналиста "Камеди баттла" Павла Беспалова.

Корр: Как давно ты занимаешься так серьезно юмором, и как пришел к этому?

Павел Беспалов: Юмором я занимаюсь с 10-го класса, создал с ребятами школьную команду КВН, потому что постоянно шутили, юморили. Выиграли первую игру и понеслось!

Корр: Основные достижения в этой сфере.

П.Б.: В дуэте с Александром Фуксом меня пригласили в проект "Не спать" на канале ТНТ, где мы снялись в 7 эфирах – одну из передач мы выиграли! Попадание в Камеди баттл, где мы прошли до полуфинала. На данный момент я проживаю в Москве и пишу сценарии сериалов для каналов ТНТ и СТС, названия говорить пока не буду.

Корр: Юмор – это врожденный талант, или навык, который можно нарабатывать?

П.Б.: Тут такое дело, я думал всю свою КВНовскую карьеру, что юмор — это талант и все. Но уже впоследствии, когда я решил зарабатывать юмором на жизнь, понял, что это навык, который нужно улучшать и постоянно работать над собой.

Корр: В бытовом плане, помогают ли такие взгляды на жизнь?

П.Б.: Конечно, помогают, когда ты относишься с юмором к сложным проблемам, ты легче их преодолеваешь. Легче переносить любые трудности с иронией!

Корр: Во сколько лет можно заниматься юмором и с чего начать обычному мужчине?

П.Б.: Юмором можно начать заниматься хоть в семьдесят лет, главное кайфовать от того, что ты делаешь. Есть примеры стенд-ап комиков, которые начинали очень поздно – лет в сорок или пятьдесят, и добились высот в этом деле!

Корр: Можно ли совмещать с работой?

П.Б.: Можно совмещать с работой, и работать будет даже легче – проще находить общий язык с коллегами. Главное, чтобы все, что ты делаешь, приносило удовольствие.

Корр: Мотивационная фраза?

П.Б.: Если это приносит кайф – занимайся!

Корр: Способствует ли хорошее чувство юмора общению с противоположным полом?

П.Б.: Я считаю – абсолютно. Когда девушка смеется, наслаждение от этого получаешь и ты и она. Тебе легче познакомиться с девушкой, расположить к себе. В быту, когда живете вместе – шутки это всегда хорошо, смех продлевает жизнь - я в это верю!

Корр: Пару слов про Камеди-баттл на ТНТ.

П.Б.: Это самый настоящий спорт, где надо сделать просто очень смешно – если у тебя не очень смешно, ты проигрываешь. Участвовал в трех сезонах, первый сезон мы были квартетом и вылетели. Тяжело писать номер на четверых, где каждый должен быть действующим лицом. Если один участник используется как мебель, ты падаешь в первом этапе. Второй сезон я поехал с Александром Фуксом, моим другом с факультета журналистики. С ним мы уже дошли до полуфинала – в каждом этапе удалось сильно рассмешить.

Корр: Что можешь посоветовать серому скучному независимому мужчине? И что делать, когда тебе давно за тридцать, чтобы стать яркой личностью?

П.Б.: Посоветовать могу смотреть хороший стенд-ап, но лучше зарубежный в хороших переводах. Выбрать комика с подходящим тебе складом ума, и слушать его отношение к жизни, учиться рассказывать истории. Мне ещё за 30 не стукнуло, может, когда будет давно за 30-ть я смогу и пошаговый качественный план написать.

Камни силы, разума и харизмы в ваших руках, читатели! Действуйте и не забывайте про тех, кого вы защищаете.

*По аналогии с Камни бесконечности из комиксов издательства Marvel Comics. Любой, обладающий всеми шестью камнями и использующий их одновременно становится, буквально, всемогущим и всеведущим.