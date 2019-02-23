Полицейские объявили в розыск 47-летнего мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в ограблении православного храма в Барнауле, сообщают "Вести-Алтай".

Бездомный ранее неоднократно помогал служителям церкви выполнять различные работы.

По информации правоохранителей, накануне он открыто забрал дневную выручку храма в размере 3,5 тысячи рублей и планшет, после чего скрылся.

Действия бомжа квалифицированы как грабеж. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ориентировки разосланы по всем нарядам правоохранителей.