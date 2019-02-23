Полицейские объявили в розыск 47-летнего мужчину без определенного места жительства, подозреваемого в ограблении православного храма в Барнауле, сообщают "Вести-Алтай".
Бездомный ранее неоднократно помогал служителям церкви выполнять различные работы.
По информации правоохранителей, накануне он открыто забрал дневную выручку храма в размере 3,5 тысячи рублей и планшет, после чего скрылся.
Действия бомжа квалифицированы как грабеж. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Ориентировки разосланы по всем нарядам правоохранителей.
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