Торжественная церемония прошла в Государственной филармонии Алтайского края / Фото: Михаил Литвинов (altairegion22.ru)

Губернатор поздравил алтайских военных с Днем защитника Отечества и наградил их почетными грамотами и благодарностями, сообщает региональное правительство.

Торжественная церемония прошла 22 февраля в Государственной филармонии Алтайского края.

Виктор Томенко произнес речь перед собравшимися представителями войсковых частей, ветеранских организаций, военно-патриотических клубов и кадетских корпусов.

Он напомнил об отваге и мужестве свыше 400 тысяч жителей края, отправившихся защищать родную землю в период Великой Отечественной войны.

Не обошел вниманием глава региона и алтайские оборонные предприятия, которые как в годы сражений за родину, так и сейчас продолжают оставаться важной составляющей военной мощи Вооруженных Сил страны.

"Во все времена День защитника Отечества — особенно важная и почитаемая в Алтайском крае дата, — подчеркнул Томенко. — Люди, посвятившие себя воинской службе, вызывают большое уважение".

Он также отметил, что 23 февраля – это не только мужской праздник, но и женщин, несущих службу в российской армии.