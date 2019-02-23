Известный российский артист Павел Деревянко после поездки на отдых в Горный Алтай настолько полюбил эти места, что приобрел здесь участок и собрался строить на нем дом.

Об этом актер сообщил подписчикам в своем Instagram.

"Я купил участок в районе Безумно красивых и энергетических Каракальсих озёр и буду строить там дом! – написал он. – Дача в горах, как вам? Алтай поразил меня в самое сердце — хочу там бывать теперь как можно чаще!".

Деревянко выбрал участок в эко-поселке Седьмое небо в Чемальском районе на вершине горы. По его словам, одного вида с вершины хватило на то, чтобы принять решение о покупке.

Артист также сообщил о планах вернуться сюда в июне и ожиданиями о будущем жилье: "хочу дикий дом из кедра, чтобы окна "в пол" и камин".