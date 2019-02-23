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Замдиректора новосибирской клиники Мешалкина отправили в СИЗО

, ИА "Амител"
Евгения Покушалова подозревают в мошенничестве с госзакупками на 1,3 млрд рублей
Известного кардиохирурга подозревают в мошенничестве на 1,3 млрд рублей и отмывании денег / Фото: 60.meshalkin.ru

Известного кардиохирурга подозревают в мошенничестве на 1,3 млрд рублей и отмывании денег / Фото: 60.meshalkin.ru

Суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под арест замдиректора национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске Евгения Покушалова, сообщает "Ъ".

Известного кардиохирурга подозревают в мошенничестве на 1,3 млрд рублей и отмывании денег.

Сторона обвинения настаивала на аресте в связи с тяжестью экономического преступления и опасениями в том, что врач может скрыться от следствия за границей, где у него есть родственники и имущество.

Также следователи выразили опасение, что Покушалов может попытаться повлиять на свидетелей либо уничтожить доказательство своей вины.

Судья счел эти доводы достаточными для удовлетворения ходатайства. Замдиректору новосибирской клиники Мешалкина назначена мера пресечения в виде заключения в СИЗО до 19 апреля.

Адвокат кардиохирурга выразила возмущение таким решением, настаивая на невиновности подзащитного.

"Я считаю, что сегодня принято абсурдное беспрецедентное решение – арестовали ученого мирового уровня, — заявила Лариса Шихалева. — Никакого отношения к госзакупкам он не имеет. Он является заместителем директора по научной работе".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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