Сегодня, 23 февраля, в Барнауле проходит уже ставшая традиционной акция по раздельному сбору бытовых отходов, сообщает краевое правительство.

Организаторы акции — НКО "Мусора. Больше. Нет" при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации Барнаула.

Цель проекта — прием у населения мусора, разделенного на фракции: бумагу, пластик, стекло, алюминиевые и жестяные банки, а также опасные для окружающей среды отходы, такие как батарейки и энергосберегающие лампы.

По итогам каждой акции на полигон попадает меньше опасных отходов и отходов, пригодных для вторичной переработки.

Вторсырье будет приниматься с 13:00 до 16:00 на парковке ТРЦ "Пионер" (проспект Ленина, 102в, место 16д).

В числе прочего там будут принимать ненужную бытовую технику, картриджи фильтров и другие съемные элементы водоочистителей, видео- и аудиокассеты, CD- и DVD-диски.

Кроме того, можно пожертвовать вещи для нуждающихся людей и оказать помощь приюту для животных.

Также по городу курсирует мобильный пункт раздельного сбора вторсырья.

С 10:40 до 11:00 он будет доступен у ТРЦ "Огни", с 11:20 до 11:40 – возле площади Адмирала Кузнецова, с 12:20 до 12:40 – рядом с "Гулливер-парком".