Депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Терентьев поздравил с Днем защитника Отечества.

"Уважаемые земляки! Мужество, самоотверженность, отвага, патриотизм, сила духа – всегда были символами настоящих мужчин, защитников своей родины. Хочется в этот февральский день поздравить всех тех, кто сегодня носит погоны, кто только готовится к службе, и тех, кто уже вышел на заслуженный отдых. Всех тех, кто каждый день и час стоит на страже мира и покоя и остается верным служению Отечеству, обеспечивая безопасность нашей страны и всех ее жителей!" – сказал он.

Александр Терентьев заверил, что партия "Справедливая Россия" всегда уделяла и будет уделять особое внимание Вооруженным силам, воспитанию патриотизма и чести будущих защитников. Справедливороссы возлагают большие надежды на подрастающее поколение.

"Но самое главное, помнить каждому, что защищать свою страну, свои семьи, своих друзей, земляков можно не только с оружием в руках. Самый главный долг и дело чести каждого представителя сильного пола – быть опорой для своих родных и близких, крепким плечом и надежной защитой. Пусть сегодня каждый ощутит радость мирной жизни. Крепкого здоровья, веры в справедливое будущее, оптимизма и благополучия вашим семьям. С Днем защитника Отечества! Днем мужества, смелости и чести!" – добавил Александр Терентьев.