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Порошенко пожаловался, что Путин не отвечает на его звонки

, ИА "Амител"
Президент Украины рассказал, что звонил в Кремль во время инцидента в Керченском проливе
Петр Порошенко пожаловался журналистам, что Владимир Путин не отвечает на его звонки / Фото: patriot-donetsk.ru

Петр Порошенко пожаловался журналистам, что Владимир Путин не отвечает на его звонки / Фото: patriot-donetsk.ru

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался журналистам Fox News, что Владимир Путин не отвечает на его звонки, сообщает lenta.ru.

По его словам, российский лидер не взял трубку даже тогда, когда произошел известный инцидент в Керченском проливе, где задержали экипажи нескольких украинских судов за незаконное пересечение границы.

"Последняя попытка до него дозвониться была в день агрессии против моих судов, — заявил Порошенко. — Я хотел спросить, что происходит, но он не ответил".

Ранее президент РФ заявил, что игнорирует звонки от Порошенко, так как не желает становиться действующим лицом его избирательной кампании.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

23.02.2019 11:28
Пионер

На прямую линию звонить надо.

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