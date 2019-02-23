Президент Украины Петр Порошенко пожаловался журналистам Fox News, что Владимир Путин не отвечает на его звонки, сообщает lenta.ru.

По его словам, российский лидер не взял трубку даже тогда, когда произошел известный инцидент в Керченском проливе, где задержали экипажи нескольких украинских судов за незаконное пересечение границы.

"Последняя попытка до него дозвониться была в день агрессии против моих судов, – заявил Порошенко. – Я хотел спросить, что происходит, но он не ответил".

Ранее президент РФ заявил, что игнорирует звонки от Порошенко, так как не желает становиться действующим лицом его избирательной кампании.