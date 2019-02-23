Завершилась экспедиция на плато Укок, организованная Дирекцией особо охраняемых природных территорий Республики Алтай, сообщили Amic.ru в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF.

Инспекторы получили сотни кадров, проверив 11 фотоловушек, установленных в местах обитания ирбиса в 2018 году. Они также установили дополнительные автоматические камеры.

Для этого они в тридцатиградусные морозы преодолели почти тысячу километров, из них 600 км на снегоходах, 300 км на автомобиле УАЗ и еще 50 км пешком.

"Предварительно, сравнивая пятна на шкуре животных, мы уверенно можем сказать, что на кадрах точно отметились три особи ирбиса, – прокомментировал старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов. – Всего же с января 2018 года на плато Укок камеры зафиксировали двадцать пять проходов ирбиса и пять разных особей вида: два самца и самка с двумя котятами, которая два года назад оказалась первым ирбисом, зафиксированным на Укоке фотоловушкой".

Судя по последним снимкам, котята уже повзрослели и отделились от матери – на кадрах самка появляется одна.

Эксперты не исключают, что юные краснокнижные звери перешли в соседнюю Монголию, чтобы осваивать новую местность. Они также выразили надежду, что скоро самка принесет новое потомство.

Одним из главных результатов экспедиции называют выводы, что снежные барсы обитают на плато Укок практически круглый год. Это говорит о том, что местность нуждается в дополнительной охране, утверждают специалисты.