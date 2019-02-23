Кировский районный суд Томска постановил избрать меру пресечения экс-председателю городской думы Александру Чуприну в виде домашнего ареста, сообщает "Интерфакс".

Судья удовлетворил ходатайство следствия о заключении под домашний арест на два месяца.

Чуприна подозревают в том, что он обманул дольщиков, когда возглавлял компанию "Риэлтстрой-НЭБ" с 1997 по 2007 года.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что до 2015-го Александр Чуприн 10 лет был депутатом думы Томска, из них почти четыре года – ее спикером.