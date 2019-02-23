Суд принял решение оштрафовать ООО "ТТК Роснефть" на миллион рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, сообщает прокуратура Горно-Алтайска.

Приговор связан с событием, имевшем место еще в 2014 году.

Как установлено правоохранителями, в этот период главный бухгалтер в интересах предприятия перечислил на счет старшего государственного инспектора Межрайонной ИФНС России №5 по Республике Алтай 30 тысяч рублей.

Сумма полагалась в качестве "вознаграждения" за несоставление административного протокола о нарушении в отношении компании, осуществляющую оптовую торговлю моторным топливом.