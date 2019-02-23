В ночь на 23 февраля "Волга" насмерть сбила пешехода в Бийске, сообщает группа "Аварком Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария случилась на улице Яминская в районе здания №40.

Человек от полученных травм скончался на месте происшествия.

Комментаторы отмечают, что в месте наезда нет пешеходного перехода.

Кроме того, горожане говорят о слабой освещенности этого участка.

Отметим, что это уже второе за сутки смертельное ДТП с участием автомобилей ГАЗ в наукограде.

Ранее "Волга" насмерть сбила пенсионерку у трамвайной остановки "Центральная гостиница".