В ночь на 23 февраля "Волга" насмерть сбила пешехода в Бийске, сообщает группа "Аварком Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
Авария случилась на улице Яминская в районе здания №40.
Человек от полученных травм скончался на месте происшествия.
Комментаторы отмечают, что в месте наезда нет пешеходного перехода.
Кроме того, горожане говорят о слабой освещенности этого участка.
Отметим, что это уже второе за сутки смертельное ДТП с участием автомобилей ГАЗ в наукограде.
Ранее "Волга" насмерть сбила пенсионерку у трамвайной остановки "Центральная гостиница".
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