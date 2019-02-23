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В Барнауле перекрыли площадь Сахарова из-за вздутия асфальта

, ИА "Амител"
На проспекте Социалистическом случилась коммунальная авария
Перекрыто движения по площади Сахарова из-за вздутия асфальта / Фото: Евгений Атрощенко / vk.com/barneos22

Перекрыто движения по площади Сахарова из-за вздутия асфальта / Фото: Евгений Атрощенко / vk.com/barneos22

Очевидцы рассказывают о перекрытии движения в краевой столице по площади Сахарова из-за вздутия асфальта, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По предварительной информации к деформации дорожного покрытия привела коммунальная авария.

Асфальт продавила вода, вырвавшаяся наружу из-за порыва водопровода.

На месте происшествия работают сотрудники аварийных служб и экипажи ГИБДД.

Последние не пускают транспорт на проспект Социалистический в границах улиц Димитрова и Молодежная.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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