Очевидцы рассказывают о перекрытии движения в краевой столице по площади Сахарова из-за вздутия асфальта, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По предварительной информации к деформации дорожного покрытия привела коммунальная авария.

Асфальт продавила вода, вырвавшаяся наружу из-за порыва водопровода.

На месте происшествия работают сотрудники аварийных служб и экипажи ГИБДД.

Последние не пускают транспорт на проспект Социалистический в границах улиц Димитрова и Молодежная.