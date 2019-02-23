Сообщение об обрушении бетонной плиты на рабочего в кинотеатре "Космос" поступило на телефон дежурного муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска 22 февраля в 17:50, сообщили в организации.

На вызов незамедлительно выдвинулся экипаж спасателей. По прибытию на место ЧП они обнаружили придавленного тяжеловесной конструкцией человека.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования тело погибшего рабочего извлекли из-под завала. Мужчина скончался от несовместимых с жизнью травм.

Обстоятельства гибели рабочего уточняются. Известно, что в кинотеатре на улицу Богдана Хмельницкого проходили ремонтные работы.