Смертельная авария случилась в Искитимском районе на 42 км трассы Р-256 в ночь на 23 февраля, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным правоохранителей, около 4:00 "Хино" под управлением 39-летнего водителя протаранил стоящий на обочине "КамАЗ".

Серьезно пострадал 25-летний пассажир иномарки. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но тщетно – травмы оказались смертельными.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.