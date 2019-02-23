Известный американский миллиардер Илон Маск оформил четыре новых ипотечных кредита и рефинансировал еще один, сообщает lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Общая сумма займа составила 61 млн долларов. По информации издания на эти средства изобретатель планирует прибрести четыре дома в Лос-Анджелесе и один – в Хиллсборо.

Примечательно, что Маск считается одним из богатейших людей планеты. Его состояние по данным Forbes оценивается в 21,6 млрд долларов.

Стоит отметить, что он стал не первым знаменитым богачом, оформившим ипотеку. Ранее аналогичными услугами банков пользовались певица Бейонсе, основатель Facebook Марк Цукерберг и инвестор Кен Гриффин.