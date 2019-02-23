В Новосибирске в церкви христиан-баптистов временно прекратили службы из-за вспышки кори, которая была зафиксирована 21 февраля, сообщает ngs.ru.

Заболеванием заразились около 40 человек. Как выяснилось, практически все они входили в община христиан-баптистов, которые собирались для службы в церкви на Севастопольской, 50 и сознательно отказывались от прививок.

Как рассказал журналистам один из прихожан церкви Сергей Ноак, после инцидента представителей организации вызвали в Росздравнадзор для дачи показаний, и рекомендовали на время карантина отменить службы.

В связи с этим сборы христиан-баптистов отменены на ближайшие три недели.

При этом Ноак подчеркнул, что никакого запрета на прививки в организации нет.

"У нас об этом не проповедуется, не декларируется. Это волеизъявление каждого человека, — объяснил прихожанин. — Но поскольку мы все там тесно общаемся, мы с огромной осторожностью относимся к прививкам".

По его словам после этого инцидента с массовым заражением некоторые люди переменили свое мнение и привили от кори своих детей.