Вместе со всеми Виктор Томенко почтил память погибших воинов и возложил цветы к мемориальному комплексу / Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

В Барнауле прошла церемония возложения венков к Мемориалу Славы, сообщает правительство Алтайского края.

Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. В нем приняли участие сотни местных жителей, включая представителей региональных и городских властей.

Вместе со всеми Виктор Томенко почтил память погибших воинов и возложил цветы к мемориальному комплексу. Почетный караул дал оружейный залп в честь героев.

В церемонии также приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Сергей Дугин и спикер барнаульской городской думы Галина Буевич.