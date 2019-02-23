20-летний житель Новосибирска едва не погиб, запустив двигатель автомобиля в закрытом гараже, сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.

Выхлопные газы, выходящие из закрытого гаражи привлекли внимание местных жителей в пятницу, 22 февраля.

В замочную скважину они разглядели, что в заведенной машине находится человек и сразу вызвали спасателей.

К моменту прибытия МАСС, они уже сумели открыть двери и выкатывали машину. Экипаж перенес в машину скорой помощи пострадавшего, у которого прощупывался слабый пульс.

Молодого водителя экстренно доставили в городскую больницу.

Муниципальная аварийно-спасательная служба напоминает, что нельзя оставаться в помещении с заведённым двигателем авто.

Человек быстро теряет сознание. А вскоре наступает смерть от угарного газа. Он особенно опасен тем, что не имеет ни цвета, ни запаха.