В Минтрансе Алтайского края прошло совещание с представителями сферы пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба ведомства.
Особое внимание было уделено вопросам регулярности движения автобусов и соблюдения скоростного режима водителями общественного транспорта.
Специалисты провели анализ информации о передвижении автобусов, полученной через систему "АСУ-Навигация".
Рассмотрев получение результаты, стороны пришли к соглашению о необходимости строгого соответствия движения транспорта установленному расписанию.
Кроме того, отмечена необходимость усиления контроля за соблюдением скоростного режима водителями автобусов.
Также участники совещания обсудили изменения в законодательстве, которые касаются пассажирских перевозок.
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