Психолого-лингвистическая экспертиза содержания шуток телешоу показала признаки антироссийской психологической диверсии, навязывания оккультизма и реабилитации фашизма, сообщает Пятый канал.

Авторы исследования делают шокирующие выводы. Они называют представленные видеоматериалы "психологической диверсией", которая направлена на "разрушение культурологических смыслов и традиционных российских ценностей".

Исследовали акцентируют внимание на том, что передача использует методы нейролингвистического программирования и переворачивает все с ног на голову: порочный образ жизни представляется как приемлемый пример, а позитивная социальная норма, напротив, осмеивается.

И это далеко не все, что увидели в выпусках лингвисты. Они также инкриминируют участницам "бесчеловечную десакрализацию таинства смерти" и "агрессивное навязывание зрителю оккультного мировоззрения".

Более того, неназванные эксперты уличили участниц передачи в "позитивном отношении к Гитлеру" и "скрытой реабилитации фашизма".

Не обошли в своей оценке они и скандальную шутку про Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Ее назвали "дегероизацией и оскорблением личностного достоинства" трагически погибшего узника фашистских концлагерей.

Также выделяются шутки в отношении российских великих писателей, в частности, Николая Гоголя и Льва Толстого. Авторы уверены, что девушки оскорбляют их достоинство, навязывают "чувство отвращения и саркастического негативизма к их жизни и творчеству".

На основании этих выводов в заключении говорится, что "шоу-проект может являться частью антироссийской психологической войны, целью которой является разрушение духовно-нравственного строя молодежи".