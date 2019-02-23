Президент Петр Порошенко с очередным неоднозначным заявлением выступил перед украинцами во Львове.

Как сообщает newsone.ua, в своей речи он затронул праздник День защитника Отечества, который на Украине перенесли на 14 октября.

Он поздравил своих соотечественников, которые забыли про эту некогда праздничную для местных жителей дату.

"Сегодня – 23 февраля. Я твердо убежден, вы точно уже забыли, что это за день, – заявил политик. – И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл".

По его словам, перенос праздника на другую дату – это одна из "маленьких" составляющих, которые формируют современную страну.