Легкие минусовые температуры, а местами небольшой плюс ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 24 февраля.

"Без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Днем в крае температуры составят -2…-7 градусов, в южных районах будет до +3. Ветер южный, 2-7 метров в секунду, с усилением в южных районах до 9-14 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температуры воздуха составят -2…-4 градуса. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.