Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.

Кроме того, за низкий уровень с воспитательной работы выговоры получили замначальника работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику УМВД по Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, руководителю отдела полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ и его заместителю.

Напомним, 23 февраля Рунет облетело видео, на котором девушка в одном нижнем белье танцует стриптиз перед несколькими десятками полицейских.

При этом заметно, что сами сотрудники правопорядка не ожидали такого подарка и не знают, как им реагировать: кто-то смеется, кто-то отворачивается, а кто-то не отрывает глаз от телефона.

Вероятно, неловко и самой стриптизерше, которой едва ли раньше приходилось танцевать в таком окружении, да еще и под нервные смешки.

Позднее выяснилось, что инцидент со стриптизом произошел в Октябрьского отделе полиции Улан-Удэ.