Фото: avito.ru

Элитную двухуровневую квартиру площадью 184 квадратных метра продают в центре Барнаула за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"На первом уровне расположен просторный зал с камином из камня. На этом же уровне находится просторная кухня-столовая, которая делится на две части. В первой части расположена сама кухня, а во второй обеденная зона. На второй уровень ведет красивая и удобная лестница выполненная из дерева. На нём — одна большая спальня и две чуть поменьше. В квартире два санузла. Полом в квартире везде служит дорогой паркет, кроме отдельных зон, таких как прихожая, где пол выложен плиткой и кухне-столовой, где пол комбинированный", — отмечает автор объявления.

В квартиру выполнена качественная шумоизоляция.

Дом расположен в многоэтажном доме на улице Партизанской. В стоимость квартиры входит подземный гараж.