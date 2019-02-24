Минобороны России к 23 февраля выпустило набор креативных открыток с остроумными подписями. Ведомство распространило открытки в социальных сетях среди своих подписчиков.

"На страницах официальных аккаунтов российского военного ведомства опубликованы онлайн-открытки с пожеланиями, мотиваторами, цитатами и остроумными поздравлениями", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Открытки доступны пользователям социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также их можно скачать с сайта ведомства.

Отметим, за последние несколько месяцев это не первая попытка Министерства обороны РФ "вынести армейский юмор в массы". Накануне 2019 года министерство выпустило календарь на 2019 год с изображенными на нем образцами передовой военной техники и забавными подписями к фотографиям. Кстати, большинство пользователей соцсетей календарь оценили положительно.

Также много одобрительных отзывов в соцсетях и по поводу открыток к 23 февраля.