Историк и краевед Данил Дегтярев 24 февраля проведет в Барнауле бесплатную экскурсию по парку "Изумрудный", сообщает "Алтайская правда".

Она стартует в 12:00 у главного входа в парк, который считается одним из старейших в городе.

Экскурсовод расскажет об истории возникновения этого места, а также о значимых вехах в его развитии.

Дегтярев планирует провести группу жителей и гостей краевой столицы по самым интересным местам ранее излюбленной территории горожан, которая теперь, по мнению общественников, находится на грани катастрофы.

Напомним, изначально на месте парка находилось Крестовоздвиженское кладбище и одноименный храм. Затем здание храма переоборудовали под Барнаульский планетарий, а древнее захоронение сровняли с землей.