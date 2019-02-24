Минюст России расширил Перечень некоммерческих организаций, запрещенных на территории страны в соответствии с законом "О противодействии экстремистской деятельности".

В него внесена "Каракольская инициативная группа" (также известная под названиями "Алтайская вера Белая вера", "Ак-Дян", "JА?Ы АЛТАЙ"-ДВИЖЕНИЕ", "Ак Jа?", "Алтай Jа? Ак Jа?", "Белая вера" и "Алтай Дян Ак Дян").

Религиозное объединение признано экстремистским, а его деятельность запрещена на территории РФ.

Ранее к такому выводу пришел Онгудайский районный суд Республики Алтай.

Он констатировал нетерпимость организации по отношению к различным верованиям и национальностям.

В частности, в цели ныне запрещенной в РФ "Каракольской инициативной группы" входило изгнание из Горного Алтая буддизма и православия.

Самих же ее участников суд характеризовал как нетерпимых и агрессивных по отношению к другим религиям.

"Деятельность Каракольской инициативной группы подчинена идеям превосходства алтайской нации и ее верования над другими национальностями и традиционными вероисповеданиями, направлена на вытеснение групп лиц, объединенных по признакам отношения к религии или национальности из Республики Алтай", — констатировал судья.