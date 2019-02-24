Очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" сообщили о массовом ДТП вечером 23 февраля с участием нетрезвого водителя.
По информации очевидцев, автолюбитель на "Жигулях" попытался скрыться от полицейских, но далеко уехать ему не удалось.
Не справившись с управлением, водитель ВАЗ-2105 протаранил четыре автомобиля, после чего был задержан сотрудниками ДПС.
Авария случилась на улице Взлетной в районе здания №15Б. По словам барнаульцев, "гонщик" находился в сильном алкогольном опьянении.
Комментарии
Всё от безнаказанности
Защитник отечества
Последователи миши дроздова
В оплату ущерба отобрать всё, вплоть до квартиры, дать койку в общаге. Вот тогда следующие подумают стоит ли садиться за руль в таком виде. А то сейчас выяснится что с него взять нечего, а единственного жилья лишать нельзя.
Зачем эти гонки устраивать с печальными последствиями?
Зачем эти гонки устраивать с печальными последствиями?
Чтобы это седло на остановку с людьми не вылетело. По факту, пьяный человек за рулем должен получать годик исправительно-трудовых работ минимум
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