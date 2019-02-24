Президент Украины во время вечернего выступления на митинге в Жолкве допустил досадную оговорку, назвав своей целью – дать отпор украинскому агрессору, сообщает РИА Новости.

"Я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору", — заявил Петр Порошенко.

Правда, спустя мгновение среди аудитории раздался смех и политик осознал свою ошибку. "Российскому агрессору", — поправился он.

Правда, это не спасло политика от попадания видеозаписи его "оговорки по Фрейду" в интернет и иронических замечаний комментаторов.

Примечательно, что некоторые присутствующие по виду и речи главы государства сочли его пьяным