Президент Украины во время вечернего выступления на митинге в Жолкве допустил досадную оговорку, назвав своей целью – дать отпор украинскому агрессору, сообщает РИА "Новости".

"Я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору", – заявил Петр Порошенко.

Правда, спустя мгновение среди аудитории раздался смех и политик осознал свою ошибку. "Российскому агрессору", – поправился он.

Однако это не спасло политика от попадания видеозаписи его "оговорки по Фрейду" в интернет и иронических замечаний комментаторов.

Примечательно, что некоторые присутствующие по виду и речи главы государства сочли его пьяным.