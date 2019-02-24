Президент Украины во время вечернего выступления на митинге в Жолкве допустил досадную оговорку, назвав своей целью – дать отпор украинскому агрессору, сообщает РИА "Новости".
"Я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору", – заявил Петр Порошенко.
Правда, спустя мгновение среди аудитории раздался смех и политик осознал свою ошибку. "Российскому агрессору", – поправился он.
Однако это не спасло политика от попадания видеозаписи его "оговорки по Фрейду" в интернет и иронических замечаний комментаторов.
Примечательно, что некоторые присутствующие по виду и речи главы государства сочли его пьяным.
Комментарии
Ежедневно и минимум по три писанине
Чтобы братские народы лбами столкнуть ...
Оговорка по Фридману.
На самом деле "братские республики" Россия и Украина так и остаются очень похожими друг на друга. Как один президент, прикрывая никчемность своей политики, направленной на ограбление своего народа и набивание карманов определенного круга лиц, постоянно винят во всём пресловутую "Российскую агрессию", так и другой постоянно кивает на "санкции запада" и забивает мозги обывателей проблемами Украины, Сирии, Венесуэлы и прочих занзибаров.