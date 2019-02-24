Российского блогера на месяц забанили в соцсети Facebook за публикацию поздравления с Днем защитника Отечества, сообщает RT.

Администраторы соцсети сочли, что текст публикации "противоречит нормам сообщества".

Сначала Сергей Колясников подумал, что это какая-то ошибка и подал жалобу на блокировку.

Но вскоре ему ответили, что решение изменено не будет, так как "пользователи должны соблюдать уважение к другим, когда выражают свое мнение".

Блогер до сих пор не может понять, к кому он мог выразить неуважение, поздравив россиян с 23 февраля.

Помимо своих теплых пожеланий, к этому посту Колясников добавил стих Михаила Чикина, который начинался так:

"Защитники Отчизны все века

Святую Русь от недруга хранили

И если враг напал издалека,

То его гнали, били и громили".

Заканчивалось же произведение словами:

"Защитников Отечества своих,

За Родину погибших, будем славить,

Мы не забудем этот подвиг их

И не дадим Русь убивать и грабить".

"О субъективности Facebook говорили же, что там процветают русофобские настроения. Посты, допустим, с Украины, несущие негатив, призывы чуть ли не к убийству — их спокойно оставляют, — прокомментировал Колясников. — Здесь поздравление с Днём защитника Отечества просто, обычные стихи — и бан на месяц".