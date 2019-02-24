Российского блогера на месяц забанили в соцсети Facebook за публикацию поздравления с Днем защитника Отечества, сообщает RT.
Администраторы соцсети сочли, что текст публикации "противоречит нормам сообщества".
Сначала Сергей Колясников подумал, что это какая-то ошибка и подал жалобу на блокировку.
Но вскоре ему ответили, что решение изменено не будет, так как "пользователи должны соблюдать уважение к другим, когда выражают свое мнение".
Блогер до сих пор не может понять, к кому он мог выразить неуважение, поздравив россиян с 23 февраля.
Помимо своих теплых пожеланий, к этому посту Колясников добавил стих Михаила Чикина, который начинался так:
"Защитники Отчизны все века
Святую Русь от недруга хранили
И если враг напал издалека,
То его гнали, били и громили".
Заканчивалось же произведение словами:
"Защитников Отечества своих,
За Родину погибших, будем славить,
Мы не забудем этот подвиг их
И не дадим Русь убивать и грабить".
"О субъективности Facebook говорили же, что там процветают русофобские настроения. Посты, допустим, с Украины, несущие негатив, призывы чуть ли не к убийству — их спокойно оставляют, — прокомментировал Колясников. — Здесь поздравление с Днём защитника Отечества просто, обычные стихи — и бан на месяц".
Ваше поздравление с Днем защитника Отечества нарушает нормы Facebook— Kolyasnikov Sergey (@Zergulio) 23 февраля 2019 г.
Если еще и оставалось какое-то дно, не пробитое этой соцсетью, то сегодня все получилось. Это не случайность и не массовые обращения — я отправил жалобу и бан подтвердили. pic.twitter.com/YwOcSaIgsB
Комментарии